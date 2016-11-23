Відомий письменник Ю.Іздрик потребує допомоги аби відновити зір

“Наш друг, колега і гуру — Юрій Іздрик — потребує допомоги. Для того, щоб Ю.Іздрик знову міг писати, верстати, музикувати, малювати, і бачити наші з вами обличчя на його виступах, потрібна операція (заміна кришталиків на обох очах),” — йдеться в повідомленні.

Мистецька Рада “Діалог” закликає “уможливити нове бачення для того, хто не шкодує своєї енергії”.

Також зазначається, що загальна сума, необхідна для повної операції на обох очах — приблизно 35 тис. грн. Лікування відбуватиметься у Івано-Франківську, у Центрі відновлення зору AS, у другій половині грудня.