Известный писатель Ю.Издрык нуждается в помощи, чтобы восстановить зрение

"Наш друг, коллега и гуру - Юрий Издрик - нуждается в помощи. Для того, чтобы Ю.Издрык снова мог писать, станки, музицировать, рисовать, и видеть наши с вами лица в его выступлениях, нужна операция (замена хрусталиков на обоих глазах) ", - говорится в сообщении.

Художественная Рада "Диалог" призывает "сделать возможным новое видение для того, кто не жалеет своей энергии".

Также отмечается, что общая сумма, необходимая для полной операции на обоих глазах - примерно 35 тыс. грн. Лечение будет проходить в Ивано-Франковске, в Центре восстановления зрения AS, во второй половине декабря.