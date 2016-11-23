Известный писатель Ю.Издрык нуждается в помощи, чтобы восстановить зрение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Известный писатель Юрий Издрик имеет ощутимые проблемы со зрением. Ему необходима срочная операция (замена хрусталиков на обоих глазах), передает УНН со ссылкой на Facebook Художественной Рады "Диалог".
"Наш друг, коллега и гуру - Юрий Издрик - нуждается в помощи. Для того, чтобы Ю.Издрык снова мог писать, станки, музицировать, рисовать, и видеть наши с вами лица в его выступлениях, нужна операция (замена хрусталиков на обоих глазах) ", - говорится в сообщении.
Художественная Рада "Диалог" призывает "сделать возможным новое видение для того, кто не жалеет своей энергии".
Также отмечается, что общая сумма, необходимая для полной операции на обоих глазах - примерно 35 тыс. грн. Лечение будет проходить в Ивано-Франковске, в Центре восстановления зрения AS, во второй половине декабря.