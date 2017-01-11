Відомий бізнесмен про звинувачення на адресу кардіохірурга Б.Тодурова: я проти тих, хто "мочить" заслужених

"Мені не близькі ні Тодуров, ні МОЗ з Супрун. Я не знаю, чи причетні вони до схем, не можу їх ні звинувачувати, ні виправдовувати. Не знаю також мотивів, якими керувався у своєму листі Тодуров. Але ви їх теж не знаєте. Адже ви тільки робите вигляд, що ви - особи, наближені до імператора, і знаєте чорну кухню. А звинувачуєте дуже хорошого хірурга, на рахунку якого багато тисяч врятованих", - написав він.

Також бізнесмен зазначив, що Б.Тодуров чесно заслужив майно, яке він має.

"Так нехай він має будинок і ділянку мільйон соток - він заслужив. Поки ви в бізнесі з написання пасквілів - він обрав спеціальність, в якій добре заробляють одиниці з сотень тисяч", - додав Г.Корогодський.

Як повідомляв УНН, директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров'я Уляна Супрун внесла його до "чорного списку", через те, що він розкритикував МОЗ за не проведену закупівлю, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей.