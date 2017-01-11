Известный бизнесмен об обвинениях в адрес кардиохирурга Б.Тодурова: я против тех, кто "мочит" заслуженных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Известный бизнесмен Гарик Корогодский прокомментировал многочисленные обвинения в социальных сетях, которые звучали в адрес известного кардиохирурга Бориса Тодурова, отметив, что на его счету много тысяч спасенных. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мне не близки ни Тодуров, ни Минздрав с Супрун. Я не знаю, причастны ли они к схемам, не могу их ни обвинять, ни оправдывать. Не знаю также мотивов, которыми руководствовался в своем письме Тодуров. Но вы их тоже не знаете. Ведь вы только делаете вид, что вы - лица, приближенные к императору, и знаете черную кухню. А обвиняете очень хорошего хирурга, на счету которого много тысяч спасенных ", - написал он.
Также бизнесмен отметил, что Б.Тодуров честно заслужил имущество, которое он имеет.
"Так пусть он имеет дом и участок миллион соток - он заслужил. Пока вы в бизнесе по написанию пасквилей - он выбрал специальность, в которой хорошо зарабатывают единицы из сотен тысяч", - добавил Г.Корогодский.
Как сообщал УНН, директор Института сердца МЗ Борис Тодуров сообщил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун внесла его в "черный список" , потому, что он раскритиковал Минздрав за не проведенную закупку, которая привела к гибели десятков тысяч людей.