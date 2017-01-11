Известный бизнесмен об обвинениях в адрес кардиохирурга Б.Тодурова: я против тех, кто "мочит" заслуженных

КИЕВ. 11 января. УНН. Известный бизнесмен Гарик Корогодский прокомментировал многочисленные обвинения в социальных сетях, которые звучали в адрес известного кардиохирурга Бориса Тодурова, отметив, что на его счету много тысяч спасенных. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.