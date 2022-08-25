Відомі символи Туреччини підсвітили кольорами Державного прапора України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З нагоди Дня Незалежності України відомі та впізнавані місця найбільших міст Туреччини були підсвічені синім і жовтим - кольорами Державного прапора України. Про це повідомив Посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує УНН.
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"Наймасштабніший флешмоб на підтримку України відбувався в Туреччині з нагоди Дня Незалежності України. У найбільших містах країни - Анкарі, Стамбулі, Ізмірі, Анталії та Адані підсвітили впізнавані місця у кольори українського прапору. Вдячні Туреччині за солідарність та триваючу політичну, гуманітарну та іншу підтримку України в часи героїчної боротьби нашого народу за незалежність, свободу та майбутнє", - йдеться в повідомленні.
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