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Відомі символи Туреччини підсвітили кольорами Державного прапора України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. З нагоди Дня Незалежності України відомі та впізнавані місця найбільших міст Туреччини були підсвічені синім і жовтим - кольорами Державного прапора України. Про це повідомив Посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує УНН.

Відомі символи Туреччини підсвітили кольорами Державного прапора України

Цитата

"Наймасштабніший флешмоб на підтримку України відбувався в Туреччині з нагоди Дня Незалежності України. У найбільших містах країни - Анкарі, Стамбулі, Ізмірі, Анталії та Адані підсвітили впізнавані місця у кольори українського прапору. Вдячні Туреччині за солідарність та триваючу політичну, гуманітарну та іншу підтримку України в часи героїчної боротьби нашого народу за незалежність, свободу та майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який йде з посади, у відеозверненні привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності. Офіс британського прем'єра прикрасили до цього дня соняхами.

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