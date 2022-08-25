Відомі символи Туреччини підсвітили кольорами Державного прапора України

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"Наймасштабніший флешмоб на підтримку України відбувався в Туреччині з нагоди Дня Незалежності України. У найбільших містах країни - Анкарі, Стамбулі, Ізмірі, Анталії та Адані підсвітили впізнавані місця у кольори українського прапору. Вдячні Туреччині за солідарність та триваючу політичну, гуманітарну та іншу підтримку України в часи героїчної боротьби нашого народу за незалежність, свободу та майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який йде з посади, у відеозверненні привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності. Офіс британського прем'єра прикрасили до цього дня соняхами.