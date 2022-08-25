Известные символы Турции подсветили цветами Государственного флага Украины

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"Самый масштабный флешмоб в поддержку Украины проходил в Турции по случаю Дня Независимости Украины. В крупнейших городах страны - Анкаре, Стамбуле, Измире, Анталии и Адане подсветили узнаваемые места в цвета украинского флага. Благодарны Турции за солидарность и продолжающуюся политическую, другую поддержку Украины во время героической борьбы нашего народа за независимость, свободу и будущее", - говорится в сообщении.

Напомним

Уходящий с должности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости. Офис британского премьера украсили подсолнухами.