Відоме американське видання присвятило статтю борщу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Американське видання The Washington Post опублікувало статтю про борщ з його рецептом, повідомляє УНН.
"Цей рецепт борщу - те, що я зробила... Він включає в себе шматочки м'якої яловичини, які треба варити з овочами в бульйоні протягом приблизно години, поки все не буде м'яким", - написала авторка статті Еллі Крігер.
Так, у статті точно описані всі інгредієнти, необхідні для борщу та процес приготування. Крім того, в кінці підрахована кількість калорій, жирів, вуглеводів, білків, цукру і т.д.
"Ця тушкована страва, яка є здоровою їжою, стане задоволенням у будь-який зимовий день, але так підходить на святковий тиждень", - підсумовує авторка.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що американський портал Mashable присвятив статтю українському борщу після того, як українці запропонували компанії Apple створити емодзі для борщу.