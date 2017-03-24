Відомчі медичні заклади інтегрують в загальну систему охорони здоров’я – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Запровадження принципу національного солідарного страхування спонукатиме відомчі медичні заклади приєднуватися до загальної мережі закладів охорони здоров’я, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства охорони здоров’я України.
“Нова економіка охорони здоров’я після реформи, коли ми перейдемо на принцип національного солідарного страхування, буде підштовхувати до інтеграції відомчих закладів у загальну мережу, – заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.
Він нагадав, що окремі відомства, наприклад, “Укрзалізниця” вже почали створювати програми, за якими фінансуватимуть послуги для своїх працівників, а не утримання медичних закладів.
На переконання заступника міністра, цей процес прискориться після запровадження у 2019 році страхової медицини.
“Відомства побачать, що неефективно утримувати лікарні, набагато вигідніше витрачати кошти на послугу”, - зазначив П.Ковтонюк.
Нагадаємо, що із січня 2017 року в Україні стартував перший етап медичної реформи, який полягає в зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман розповів про мету медичної реформи.