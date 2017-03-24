Ведомственные медицинские учреждения интегрируют в общую систему здравоохранения - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Введение принципа национального солидарного страхования будет побуждать ведомственные медицинские учреждения присоединяться к общей сети учреждений здравоохранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Украины.
"Новая экономика здравоохранения после реформы, когда мы перейдем на принцип национального солидарного страхования, будет подталкивать к интеграции ведомственных учреждений в общую сеть, - заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.
Он напомнил, что отдельные ведомства, например "Укрзализныця", уже начали создавать программы, по которым будут финансировать услуги для своих работников, а не содержание медицинских учреждений.
По мнению заместителя министра, этот процесс ускорится с введением в 2019 году страховой медицины.
"Ведомства увидят, что неэффективно содержать больницы, гораздо выгоднее тратить средства на услугу", - отметил П.Ковтонюк.
Напомним, что с января 2017 года в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи.
Как сообщал УНН, В.Гройсман рассказал о цели медицинской реформы .