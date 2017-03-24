Ведомственные медицинские учреждения интегрируют в общую систему здравоохранения - МОЗ

"Новая экономика здравоохранения после реформы, когда мы перейдем на принцип национального солидарного страхования, будет подталкивать к интеграции ведомственных учреждений в общую сеть, - заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

Он напомнил, что отдельные ведомства, например "Укрзализныця", уже начали создавать программы, по которым будут финансировать услуги для своих работников, а не содержание медицинских учреждений.

По мнению заместителя министра, этот процесс ускорится с введением в 2019 году страховой медицины.

"Ведомства увидят, что неэффективно содержать больницы, гораздо выгоднее тратить средства на услугу", - отметил П.Ковтонюк.

Напомним, что с января 2017 года в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи.

Как сообщал УНН, В.Гройсман рассказал о цели медицинской реформы .