Видобуток газу в Україні до 2020 року мають збільшити до 35% - В.Кістіон

"Зараз перед газовидобувних галуззю стоїть завдання в максимально короткі терміни, до 2020 року наростити збільшення видобутку принаймні не менше чим до 35%", - сказав В.Кістіон.

Нагадаємо, нова газова свердловина запрацювала на Харківщині.