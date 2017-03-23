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Видобуток газу в Україні до 2020 року мають збільшити до 35% - В.Кістіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Перед українською газовидобувних галуззю стоїть завдання у максимально короткі терміну, до 2020 року збільшити частку видобутку власного газу до 35%. Про це на під час ІІ українського газового інвестиційного форуму заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, передає кореспондент УНН.

"Зараз перед газовидобувних галуззю стоїть завдання в максимально короткі терміни, до 2020 року наростити збільшення видобутку принаймні не менше чим до 35%", - сказав В.Кістіон.

Нагадаємо, нова газова свердловина запрацювала на Харківщині.

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