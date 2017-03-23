Добычу газа в Украине до 2020 года должны увеличить до 35% - В.Кистион

КИЕВ. 23 марта. УНН. Перед украинской газодобывающей отраслью стоит задача в максимально короткие сроки, к 2020 году увеличить долю добычи собственного газа до 35%. Об этом на во время Второй украинского газового инвестиционного форума заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает корреспондент УНН.