Відносно прес-секретаря Пентагону почали розслідування через скарги підлеглих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Генеральний інспектор Міністерства оборони США проводить внутрішнє розслідування на предмет виявлення фактів зловживання прес-секретарем Пентагону Даною Уайт службовими повноваженнями в особистих цілях. Про це повідомив у вівторок з посиланням на чотири обізнані джерела телеканал CNN, інформує УНН.
За її даними, розслідування було порушено кілька тижнів тому на підставі численних скарг підлеглих на Уайт. Її звинувачують в тому, що вона, використовуючи своє службове становище, змушувала підлеглих співробітників апарату Пентагона здавати її речі в хімчистку, купувати їй ліки в аптеці і навіть перевіряти правильність заповнення формулярів на отримання іпотечних кредитів. Потерпілі стверджують, що прес-секретар Міноборони у відповідь на скарги переводила їх авторів на інші посади в порушення правил відомства.
Як пише телекомпанія, генінспектор Пентагону поки не виявив підстав для того, щоб звинуватити Уайт в порушенні будь-яких федеральних норм. Більше десятка потерпілих в бесіді з телекомпанією відзначили, що спершу не наважувалися чинити опір на Уайт, боячись помсти з її боку. В апараті генерального інспектора відмовилися прокоментувати публікацію на прохання CNN.
Сама прес-секретар Міноборони США не відповіла на запит телекомпанії дати коментар. “Йде перевірка, коментувати яку ми не можемо”, — заявив в зв’язку з цим заступник помічника міністра оборони зі зв’язків з громадськістю Чарльз Саммерс.
Як повідомляв УНН, новий військовий бюджет США заборонить держустановам використовувати пристрої ZTE і Huawei.