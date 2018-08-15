Относительно пресс-секретаря Пентагона начали расследование из-за жалобы подчиненных

По ее данным, расследование было возбуждено несколько недель назад на основании многочисленных жалоб подчиненных на Уайт. Ее обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, вынуждала нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона сдавать ее вещи в химчистку, покупать ей лекарства в аптеке и даже проверять правильность заполнения формуляров на получение ипотечных кредитов. Потерпевшие утверждают, что пресс-секретарь Минобороны в ответ на жалобы переводила их авторов на другие должности в нарушение правил ведомства.

Как пишет телекомпания, генинспектор Пентагона пока не выявил оснований для того, чтобы обвинить Уайт в нарушении каких-либо федеральных норм. Более десятка потерпевших в беседе с телекомпанией отметили, что сначала не решались жаловаться на Уайт, боясь мести с ее стороны. В аппарате генерального инспектора отказались прокомментировать публикацию по просьбе CNN.

Сама пресс-секретарь Минобороны США не ответила на запрос телекомпании дать комментарий. “Идет проверка, комментировать которую мы не можем”, — заявил в связи с этим заместитель помощника министра обороны по связям с общественностью Чарльз Саммерс.

Как сообщал УНН, новый военный бюджет США запретит госучреждениям использовать устройства ZTE и Huawei.