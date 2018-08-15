Относительно пресс-секретаря Пентагона начали расследование из-за жалобы подчиненных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Генеральный инспектор Министерства обороны США проводит внутреннее расследование на предмет выявления фактов злоупотребления пресс-секретарем Пентагона Даной Уайт служебными полномочиями в личных целях. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на четыре осведомленные источники телеканал CNN, информирует УНН.
По ее данным, расследование было возбуждено несколько недель назад на основании многочисленных жалоб подчиненных на Уайт. Ее обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, вынуждала нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона сдавать ее вещи в химчистку, покупать ей лекарства в аптеке и даже проверять правильность заполнения формуляров на получение ипотечных кредитов. Потерпевшие утверждают, что пресс-секретарь Минобороны в ответ на жалобы переводила их авторов на другие должности в нарушение правил ведомства.
Как пишет телекомпания, генинспектор Пентагона пока не выявил оснований для того, чтобы обвинить Уайт в нарушении каких-либо федеральных норм. Более десятка потерпевших в беседе с телекомпанией отметили, что сначала не решались жаловаться на Уайт, боясь мести с ее стороны. В аппарате генерального инспектора отказались прокомментировать публикацию по просьбе CNN.
Сама пресс-секретарь Минобороны США не ответила на запрос телекомпании дать комментарий. “Идет проверка, комментировать которую мы не можем”, — заявил в связи с этим заместитель помощника министра обороны по связям с общественностью Чарльз Саммерс.
Как сообщал УНН, новый военный бюджет США запретит госучреждениям использовать устройства ZTE и Huawei.