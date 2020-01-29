Відмова від алкоголю шкідлива: вчені зробили сенсаційне відкриття
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Відмова від алкоголю шкідлива для інтелектуальних здібностей людини. Такого висновку дійшли вчені Університетського коледжу Лондона та Французького національного інституту здоров’я Inserm, передає УНН з посиланням на видання EurekAlert.
Так, фахівці обґрунтували взаємозв’язок між вживанням спиртного в середньому віці і появою слабоумства в літньому. Вони дійшли висновку про те, що “проблеми із головою” можуть мати, як і ті, хто постійно зловживав алкогольними напоями, та ті, хто відмовився від випивки.
За даними вчених, допустима доза алкоголю на тиждень є такою: 14 стандартних келихів вина по 76 мл = 1,06 л; 14 стандартних чарок горілки по 50 мл = 0,7 л; 14 стандартних келихів пива або слабоалкогольних напоїв по 250 мл = 3,5 л; 14 стандартних чарок віскі по 25 мл = 0,35 л.
Нагадаємо, середньостатистична українська сім’я витрачає на місяць близько 1,2 тис. гривень на алкоголь.
Також нагадаємо, за перший місяць нового року, Україна наростила виробництво горілки та лікерів на 2,3%.
Зауважимо, що в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).