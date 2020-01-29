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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Отказ от алкоголя вреден: ученые сделали сенсационное открытие

Киев • УНН

 • 29054 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Отказ от алкоголя вредно для интеллектуальных способностей человека. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона и Французского национального института здоровья Inserm, передает УНН со ссылкой на издание EurekAlert.

Отказ от алкоголя вреден: ученые сделали сенсационное открытие

Так, специалисты обосновали взаимосвязь между употреблением спиртного в среднем возрасте и появлением слабоумия в пожилом. Они пришли к выводу о том, что “проблемы с головой” могут иметь, как и те, кто постоянно злоупотреблял алкогольными напитками, и те, кто отказался от выпивки.

По данным ученых, допустимая доза алкоголя в неделю такова: 14 стандартных бокалов вина по 76 мл = 1,06 л 14 стандартных рюмок водки по 50 мл = 0,7 л 14 стандартных бокалов пива или слабоалкогольных напитков по 250 мл = 3,5 л 14 стандартных рюмок виски по 25 мл = 0,35 л.

Напомним, среднестатистическая украинская семья тратит в месяц около 1,2 тыс. Гривен на алкоголь.

Также напомним, за первый месяц нового года, Украина нарастила производство водки и ликеров на 2,3%.

Заметим, что в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм“(ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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