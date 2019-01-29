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Відмова Німеччини від вугілля вдарить по російським шахтарям

Відмова Німеччини від вугілля вдарить по російським шахтарям

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. План закрити до 2038 року всі німецькі вугільні електростанції вже в найближчі роки вдарить по російським експортерам вугілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Росія - найбільший постачальник в Німеччину не тільки газу і нафти: більше половини споживаного на німецьких електростанціях кам'яного вугілля теж закуповується в РФ. Тому план повної відмови ФРН від виробництва електроенергії за допомогою вугілля не пізніше кінця 2038 року безпосередньо позначиться на російських шахтарях", - сказано в публікації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна скоротила запаси вугілля

Нагадаємо, Німеччина повинна відмовитися від використання вугілля при виробництві електроенергії найпізніше кінця 2038 року. Таке рішення прийняла урядова комісія, в яку входять 28 експертів. "За" висловилися 27 фахівців. Засідання тривало більше двадцяти годин.

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