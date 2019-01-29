Отказ Германии от угля ударит по российским шахтерам

"Россия - крупнейший поставщик в Германию не только газа и нефти: более половины потребляемого на немецких электростанциях каменного угля тоже закупается в РФ. Поэтому план полного отказа ФРГ от производства электроэнергии с помощью угля не позднее конца 2038 года напрямую скажется на российских шахтерах", - сказано в публикации.



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Напомним, Германия должна отказаться от использования угля при производстве электроэнергии самое позднее к концу 2038 года. Такое решение приняла правительственная комиссия, в которую входят 28 экспертов. "За" высказались 27 специалистов. Заседание длилось более двадцати часов.