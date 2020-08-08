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Відміна бою: колишній суперник Ломаченка заразився коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Зараження коронавірусом стало причиною відміни бою між ексчемпіоном світу в трьох вагових категоріях Хорхе Лінаресом (47-5, 29 KO) і Хав'єром Фортуною (35-2-1, 24 KO), передає УНН з посиланням на "Вoxing Scene".

Напередодні Лінарес здав позитивний тест на коронавірус, після чого повинен відбути двотижневу самоізоляцію та здати наступний тест 17 серпня.

Примітно, що поєдинок з Фортуною був запланований на 28 серпня і до того часу він міг встигнути одужати, але організатори вже почали шукати заміну венесуельцю.

Зауважимо, що поєдинок може втратити статус "головного вечора". Це буде залежати від того, якого суперника знайдуть на заміну для Фортуни.

Нагадаємо, що свого часу Лінарес був супротивником Василя Ломаченка, і в бою з ним втратив чемпіонський титул.

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