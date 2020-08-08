Отмена боя: бывший соперник Ломаченко заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Заражение коронавирусом стало причиной отмены боя между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Хорхе Линаресом (47-5, 29 KO) и Хавьером Фортуной (35-2-1, 24 KO), передает УНН со ссылкой на "Вoxing Scene".
Накануне Линарес сдал положительный тест на коронавирус, после чего должен отбыть двухнедельную самоизоляцию и сдать следующий тест 17 августа.
Примечательно, что поединок с Фортуной был запланирован на 28 августа и до того времени он мог успеть выздороветь, но организаторы уже начали искать замену венесуэльцу.
Отметим, что поединок может потерять статус "главного вечера". Это будет зависеть от того, какого соперника найдут на замену для Фортуны.
Напомним, что в свое время Линарес был противником Василия Ломаченко, и в бою с ним потерял чемпионский титул.