Відлига затримається: синоптики дали прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Дощ, подекуди з мокрим снігом, і плюсова температура затримаються в Україні щонайменше ще на три дні, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби, 25-27 грудня, в Україні часом дощ подекуди з мокрим снігом.
25 грудня у південних, східних та більшості центральних областей, у понеділок на заході країни, вночі та вранці тумани. 26 грудня в Карпатах, 27 грудня в Україні, крім півдня та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура 25 грудня вночі та вдень 0-5° тепла, в Карпатському регіоні та на півдні вдень місцями до 8° тепла. У наступні дві доби на півдні, 27 грудня і заході країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° (у Криму до 12°); на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, 26 грудня в Карпатському регіоні 4-9° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра дощ з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла.