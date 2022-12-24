Оттепель задержится: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Дождь, местами с мокрым снегом, и плюсовая температура задержатся в Украине по меньшей мере еще на три дня, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток, 25-27 декабря, в Украине временами дождь местами с мокрым снегом.
25 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей, в понедельник на западе страны, ночью и утром туманы. 26 декабря в Карпатах, 27 декабря в Украине, кроме юга и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.
Температура 25 декабря ночью и днем 0-5° тепла, в Карпатском регионе и на юге днем местами до 8° тепла. В последующие двое суток на юге, 27 декабря и западе страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9° (в Крыму до 12°); на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, 26 декабря в Карпатском регионе 4-9° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра дождь с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.