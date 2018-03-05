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Відлига залишила тисячі британських будинків без води

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Десятки тисяч сімей по всій Великій Британії зіткнулися із проблемами водопостачання в понеділок, 5 березня, після того, як почали протікати або ж проривати труби у зв'язку з відлигою, передає УНН з посиланням на Reuters.

Найгірші снігові бурі за останні 30 років заморозили воду в британських трубопроводах минулого тижня. Через погоду довелося закрити школи.

Про надзвичайно велику кількість прорваних труб повідомила компанія Severn Trent, що постачає воду в 4,3 мільйона будинків і підприємств у центрі Англії.

Компанія Thames Water, щонадає послуги з водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод у Лондоні, повідомила, що протікання труб у британській столиці залишило вже 12 000 домогосподарств без води або ж малою кількістю води через дуже низький тиск.

У сусідньому Кенті 5 000 домогосподарств, яких обслуговує компанії Southern Water, теж були проблеми.

Компанія Thames Water рекомендувала своїм 15 мільйонам клієнтів використовувати воду тільки там, де це необхідно.

“По можливості, користуйтеся легким душем, а не лазнею, не вмикайте крани без необхідності і запускайте пральні машини і посудомийні машини, коли у вас є повне навантаження”, — йдеться в заяві компанії на своєму веб-сайті.

Нагадаємо, у Європі негода забрала життя понад 50 людей.

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