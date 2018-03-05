Відлига залишила тисячі британських будинків без води

КИЇВ. 5 березня. УНН. Десятки тисяч сімей по всій Великій Британії зіткнулися із проблемами водопостачання в понеділок, 5 березня, після того, як почали протікати або ж проривати труби у зв'язку з відлигою, передає УНН з посиланням на Reuters.