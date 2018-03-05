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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58914 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70766 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73682 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105968 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99876 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104300 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111297 просмотра

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Оттепель оставила тысячи английских домов без воды

Оттепель оставила тысячи английских домов без воды

Киев  •  УНН

 • 8940 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Десятки тысяч семей по всей Великобритании столкнулись с проблемами водоснабжения в понедельник, 5 марта, после того, как начали протекать или прорывать трубы в связи с оттепелью, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Худшие снежные бури за последние 30 лет заморозили воду в британских трубопроводах на прошлой неделе. Из-за погоды пришлося закрыть школы.

О чрезвычайно большом количество прорвавшихся труб сообщила компания Severn Trent, что поставляет воду в 4,3 миллиона домов и предприятий в центре Англии.

Компания Thames Water, что придает услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод в Лондоне, сообщила, что протекание труб в британской столице Лондоне оставило уже 12000 домохозяйств без воды или малым количеством воды через очень низкое давление.

В соседнем Кенте 5000 домохозяйств, которые обслуживает компании Southern Water, тоже были проблемы.

Компания Thames Water рекомендовала своим 15 миллионам клиентов использовать воду только там, где это необходимо.

"По возможности, пользуйтесь легким душем, а не баней, не включайте краны без необходимости и запускайте стиральные машины и посудомоечные машины, только когда у вас есть полные нагрузки", - говорится в заявлении компании на своем веб-сайте.

Напомним, в Европе непогода унесла жизни более 50 человек.

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