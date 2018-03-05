Оттепель оставила тысячи английских домов без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Десятки тысяч семей по всей Великобритании столкнулись с проблемами водоснабжения в понедельник, 5 марта, после того, как начали протекать или прорывать трубы в связи с оттепелью, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Худшие снежные бури за последние 30 лет заморозили воду в британских трубопроводах на прошлой неделе. Из-за погоды пришлося закрыть школы.
О чрезвычайно большом количество прорвавшихся труб сообщила компания Severn Trent, что поставляет воду в 4,3 миллиона домов и предприятий в центре Англии.
Компания Thames Water, что придает услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод в Лондоне, сообщила, что протекание труб в британской столице Лондоне оставило уже 12000 домохозяйств без воды или малым количеством воды через очень низкое давление.
В соседнем Кенте 5000 домохозяйств, которые обслуживает компании Southern Water, тоже были проблемы.
Компания Thames Water рекомендовала своим 15 миллионам клиентов использовать воду только там, где это необходимо.
"По возможности, пользуйтесь легким душем, а не баней, не включайте краны без необходимости и запускайте стиральные машины и посудомоечные машины, только когда у вас есть полные нагрузки", - говорится в заявлении компании на своем веб-сайте.
Напомним, в Европе непогода унесла жизни более 50 человек.