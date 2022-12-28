Відключення стають більш прогнозованими: Київ найближчим часом може повернутися до графіків

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"... ситуація в енергосистемі Києва стабілізується. Відключення стають більш прогнозованими, завдяки неймовірній роботі енергетиків. Сподіваюся, найближчим часом зможемо повернутися до графіків", - написав Коваленко.

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Разом з тим, він закликав згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами. Особливо на час підготовки до свят.

"Маємо використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів. Особливо - не вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло", - наголосив Коваленко.

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