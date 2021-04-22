Відкликаного на тлі скандалу з Саакашвілі посла Грузії повернули до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, відкликаний до Тбілісі торік у травні після призначення колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні, повернувся до Києва. Про це повідомили УНН у пресслужбі МЗС України.
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"Після тривалої перерви до Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе", - вказали у МЗС.
Деталі
У МЗС такий крок Тбілісі називають "результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року".
Уже в Києві з послом Грузії провів переговори заступник голови МЗС Василь Боднар. Окрім обговорення стандартного переліку питань щодо співпраці, Боднар "детально розповів" Шарашенідзе про "зростаюче загострення" на Донбасі і в Азово-Чорноморському регіоні, що "пов’язано з провокативними і дестабілізуючими діями Росії".
Посол Грузії, як зазначається, висловив солідарність з Україною і підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Сторони обговорили "графік контактів на найвищому і високому рівнях цього року".
Контекст
МЗС Грузії попередило 8 травня 2020 року про те що, згідно з рішенням уряду Грузії, посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе викликаний для консультацій в Тбілісі, після призначення колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі на пост глави Виконавчого комітету реформ в Україні. Президент Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ 7 травня 2020 року.
Варто також відзначити, що в МЗС Грузії був неодноразово викликаний посол України через заяви Саакашвілі на адресу грузинського уряду.