Відкладено церемонію нагородження на ОІ-2022: росіянка здала позитивний допінг-тест
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Допінг-проба російської фігуристки Каміли Валієвої, яку вона здала в грудні 2021 року, стала причиною переносу медальної церемонії командного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні, інформує УНН з посиланням на портал "insidethegames".
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Міжнародна спілка ковзанярів визнала, що затримка була викликана юридичним питанням, і тепер усередині ігор підтвердили, що вона пов'язана з тестом на наркотики, який Валієва здала перед Пекіном-2022.
Олімпійський комітет Росії (ОКР) здобув перемогу у командному заліку, який відбувся (7 лютого), і Валієва відіграла вирішальну роль у успіху команди. Команди США та Японії посіли друге та третє місця відповідно. Нагородження мало пройти вчора, але було відкладено.
За правилами Антидопінгового кодексу, спортсмени віком до 16 років не можуть бути визнані винними в порушенні антидопінгових правил. У разі винності Валієвої у порушенні антидопінгових правил покарання 15-річної фігуристки мають пом'якшати через вік.
Доповнення
Раніше офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс відмовився коментувати дану ситуацію.