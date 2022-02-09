Отложена церемония награждения на ОИ-2022: россиянка сдала положительный допинг-тест
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, стала причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, информирует УНН со ссылкой на портал "insidethegames".
Детали
Международный союз конькобежцев признал, что задержка была вызвана юридическим вопросом, и теперь внутри игр подтвердили, что она связана с тестом на наркотики, который Валиева сдала перед Пекином-2022.
Олимпийский комитет России (ОКР) одержал победу в командном зачете, который состоялся (7 февраля), и Валиева сыграла решающую роль в успехе команды. Команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно. Награждение должно было пройти вчера, но было отложено.
По правилам Антидопингового кодекса, спортсмены в возрасте до 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. В случае виновности Валиевой в нарушении антидопинговых правил наказание 15-летней фигуристки должны смягчиться из-за возраста.
Дополнение
Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался комментировать данную ситуацию.