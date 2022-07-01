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Відхід від острову Зміїний означає для росіян катастрофічну поразку – експерт

Відхід від острову Зміїний означає для росіян катастрофічну поразку – експерт

Київ • УНН

 • 330163 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Звільнення острову Зміїний полегшує можливість організації гуманітарних конвоїв, адже російська армія використовувала його як інструмент впливу у західній акваторії Чорного моря. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Цитата

"Українські військові змусили росіян залишити українську територію в Чорному морі і зробили це досить успішно. Для України це означає, що полегшується питання переміщення кораблів, адже росіяни блокували фарватери і не давали здійснювали проход. Я не скажу, що це питання вже повністю зняте, але стає легше відпрацьовувати тактичні кроки по організації гуманітарних конвоїв. Щодо військової переваги, то росіяни використовували острів Зміїний як пункт радіотехнічної розвідки, протиповітряної оборони і, власне, як блокуючий пункт, якщо ми говоримо про дельту Дунаю, через яку так само могли би проходити наші кораблі. Таким чином для росіян це катастрофічна поразка, адже вони втрачають серйозний інструмент впливу на західному акваторії Чорного моря", – повідомив Грабський.

Деталі

Проте, за словами експерта, хоч острів Зміїний і не перебуває більше під контролем ворога, знаходитися там українським військовим протягом тривалого часу небезпечно.

"Це – територія України, на якій немає нашої присутності, але і ворога там немає. Треба розуміти, щоб утримувати острів, треба мати потужні сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни вже довели, що якими б потужними засоби ППО не були, острів є сильно вразливим і ми його обстрілювали з артилерії. Це дуже маленька територія, на якій неможливо сховатися чи розмістити, особливо, за відсутності флоту, потужної авіації та колосальних засобів прикриття цього об’єкту. Там можна тримати якісь технічні засоби розвідки, спостереження, маяки. Але тримати там постійно людей було би злочином", – сказав експерт.

Нагадаємо

Протягом ночі 30 червня, внаслідок вдало проведеного етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами.

Українські Національні Новини

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