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Отход от острова Змеиный означает для россиян катастрофическое поражение – эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Освобождение острова Змеиный облегчает возможность организации гуманитарных конвоев, ведь российская армия использовала его в качестве инструмента влияния в западной акватории Черного моря. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Цитата

"Украинские военные заставили россиян покинуть украинскую территорию в Черном море и сделали это достаточно успешно. Для Украины это означает, что облегчается вопрос перемещения кораблей, ведь россияне блокировали фарватеры и не давали совершать проход. Я не скажу, что этот вопрос уже полностью снято, но становится легче отрабатывать тактические шаги по организации гуманитарных конвоев. Что касается военного превосходства, то россияне использовали остров Змеиный как пункт радиотехнической разведки, противовоздушной обороны и, собственно, как блокирующий пункт, если мы говорим о дельте Дуная, через которую так же могли бы проходить наши корабли. Таким образом для россиян это катастрофическое поражение, ведь они теряют серьезный инструмент влияния на западной акватории Черного моря", – сообщил Грабский.

Детали

Однако, по словам эксперта, хоть остров Змеиный и не находится больше под контролем врага, находиться там украинским военным в течение длительного времени опасно.

"Это – территория Украины, на которой нет нашего присутствия, но и врага там нет. Надо понимать, чтобы удерживать остров, надо иметь мощные силы и средства противовоздушной обороны. Россияне уже доказали, что какими бы мощными средствами ПВО не было были, остров очень уязвим и мы его обстреливали из артиллерии, это очень маленькая территория, на которой невозможно спрятаться или разместиться, особенно при отсутствии флота, мощной авиации и колоссальных средств прикрытия этого объекта. Там можно содержать какие-то технические средства разведки, наблюдения, маяки. Но держать там постоянно людей было бы преступлением", – сказал эксперт.

Напомним

В течение ночи 30 июня, в результате успешно проведенного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами.

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