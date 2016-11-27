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Відео початку пожежі у нічному закладі Львова з'явилося в мережі

Київ • УНН

 • 10350 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Відео, на якому зафіксований початок нічної пожежі у львівському клубі Space з’явилося в мережі. Про це УНН передає із посиланням на спільноту “Варта2” у соцмережах.

Відео початку пожежі у нічному закладі Львова з'явилося в мережі

Так, на відео зафіксований момент займання приміщення. В момент загоряння на сцені відбувалося вогняне шоу. Через невдале виконання трюків вогонь пееркинувся на легкозаймисті матеріали.

Станом на 02:54 пожежу було локалізовано і о 03:51 повністю ліквідовано в складі 10 ланок газодимозахисної служби. У ДСНС України у Львівській області стверджують, що складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загоряння.

Відтак, вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання.

Окрім цього, серед відпочивальників розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації. Через шок, паніку та алкогольне сп’яніння відвідувачі нічного закладу Space не могли адекватно оцінити загрозу і ризик для їхнього життя та здоров’я, і почали робити селфі просто у палаючому приміщенні.

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