Видео начала пожара в ночном заведении Львова появилось в сети

Так, на видео зафиксирован момент возгорания помещения. В момент возгорания на сцене происходило огненное шоу. Из-за неудачного выполнения трюков огонь перекинулся на легковоспламеняющиеся материалы.

По состоянию на 2:54 пожар был локализован и в 3:51 полностью ликвидирован в составе 10 звеньев газодымозащитной службы. В ГосЧС Украины во Львовской области утверждают, что сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которое возникло вследствие возгорания.

Поэтому пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания.

Кроме этого, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно осложнило процесс эвакуации. Из-за шока, паники и алкогольного опьянения посетители ночного заведения Space не могли адекватно оценить угрозу и риск для их жизни и здоровья, и начали делать селфи прямо в горящем помещении.