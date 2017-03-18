Відео, перерваного дітьми інтерв'ю в ефірі ВВС, стало трендом соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня УНН. Інтерв’ю у прямому ефірі телеканалу ВВС по Skype з професором Робертом Келлі стало популярним у користувачів соцмереж після того, як його діти зайшли в кімнату, передає УНН з посиланням на ВВС.
Так, в оригіналі відео темою бесіди було те, якою буде ситуація в Південній Кореї після імпічменту президента країни Пак Кин Хе, але замість цього головним стала поява дітей в кімнаті.
“Прошу вибачення, мої вибачення,” — сказав професор Р.Келлі, спробувавши рукою трохи відсунути дитини від камери.
Через кілька секунд у кімнату увійшла жінка, яка швидко взяла дітей і вивела їх з кімнати, де проходило інтерв’ю.
Роберт Келлі є доцентом в Пусанському національному університеті в Південній Кореї.
Наразі відео набрало близько 21 млн переглядів, а жіноча пародія на нього — більше чотирьох млн.
Згодом почали появлятися різноманітні пародії, наприклад, новозеландські комедіанти Джоно і Бен випустили пародію на вірусне відео, на цей раз з мамою замість тата. Вони відтворили відео, аж до жовтого светра маленької дівчинки. Замість того, щоб вигнати дітей з кімнати, жінка обіймає їх, годує, грає з ними, готує обід і паралельно дає коментар для ЗМІ.