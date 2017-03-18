Видео, прерванного детьми интервью в эфире ВВС, стало трендом соцсетей

Так, в оригинале видео темой беседы было то, какой будет ситуация в Южной Корее после импичмента президента страны Пак Кын Хе, но вместо этого главным стало появление детей в комнате.

"Прошу прощения, мои извинения", - сказал профессор Р.Келли, попробовав рукой немного отодвинуть ребенка от камеры.

Через несколько секунд в комнату вошла женщина, которая быстро взяла детей и вывела их из комнаты, где проходило интервью.

Роберт Келли является доцентом в Пусанском национальном университете в Южной Корее.

Сейчас видео набрало около 21 млн просмотров, а женская пародия на него - более четырех млн.

Впоследствии начали появляться различные пародии, например, новозеландские комедианты Джон и Бен выпустили пародию на вирусное видео, на этот раз с мамой вместо папы. Они воссоздали видео, до желтого свитера маленькой девочки. Вместо того, чтобы выгнать детей из комнаты, женщина обнимает их, кормит, играет с ними, готовит обед и параллельно дает комментарий для СМИ.