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Відділи продажу “Київміськбуду” працюють і у вихідні

Відділи продажу “Київміськбуду” працюють і у вихідні

Київ • УНН

 • 8654 перегляди

Графік роботи відділів продажу “Київміськбуду” змінено. Відтепер вони працюють і у вихідні, повідомили у компанії.

“На прохання наших інвесторів та з метою покращення рівня комфорту обслуговування, менеджери із продажу нерухомості працюватимуть і у вихідні дні.

Із 10 до 17 години у вихідні дні кожен бажаючий зможе отримати фахову консультацію та обрати власне омріяне житло!
Окрім того, кілька відділів продажу нерухомості відкрито безпосередньо поруч із будівництвом, що дозволяє не лише обрати найбільш зручний та близький до вас офіс продажів, а й на власні очі переконатись у активності на будівельних майданчиках”, — повідомили у холдингу.

Відділи продажів “Київміськбуду” працюють за наступними адресами:

Центральний відділ продажу
вул. Суворова, 4/6 (перейменована на вул. Омеляновича-Павленка)
Відділ продажу ЖК по вул. Каховська
вул. Каховська, 60
Відділ продажу ЖК по вул. Обухівська, 135-а
вул. Володимира Наумовича, 4-а
Відділ продажу ЖК Позняки, 4-а
вул. Драгоманова, 2
Відділ продажу ЖК по вул. Замковецькій та вул. Новомостицькій
м. Київ, вул. Білицька, 18-Б

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