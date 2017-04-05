Отделы продаж "Киевгорстроя" работают и в выходные
Киев • УНН
График работы отделов продаж "Киевгорстроя" изменен. Отныне они работают и в выходные, сообщили в компании.
"По просьбе наших инвесторов и с целью улучшения уровня комфорта обслуживания, менеджеры по продаже недвижимости будут работать и в выходные дни.
С 10 до 17 часов в выходные дни каждый желающий сможет получить профессиональную консультацию и выбрать собственное заветное жилье!
Кроме того, несколько отделов продаж недвижимости открыто непосредственно рядом со строительством, что позволяет не только выбрать наиболее удобный и близкий к вам офис продаж, но и воочию убедиться в активности на строительных площадках", - сообщили в холдинге.
Отделы продаж “Киевгорстроя” работают по следующим адресам:
Центральный отдел продаж
ул. Суворова, 4/6 (переименована в ул. Емельяновича-Павленко)
Отдел продаж ЖК по ул. Каховская
ул. Каховская, 60
Отдел продаж ЖК по ул. Обуховская, сто тридцать пятой
ул. Владимира Наумовича, четвёртый
Отдел продаж ЖК Позняки, четвёртый
ул. Драгоманова, 2
Отдел продаж ЖК по ул. Замковецкая и ул. Новомостицкой
м. Киев, ул. Белицкая, 18-Б