Отделы продаж "Киевгорстроя" работают и в выходные

"По просьбе наших инвесторов и с целью улучшения уровня комфорта обслуживания, менеджеры по продаже недвижимости будут работать и в выходные дни.

С 10 до 17 часов в выходные дни каждый желающий сможет получить профессиональную консультацию и выбрать собственное заветное жилье!

Кроме того, несколько отделов продаж недвижимости открыто непосредственно рядом со строительством, что позволяет не только выбрать наиболее удобный и близкий к вам офис продаж, но и воочию убедиться в активности на строительных площадках", - сообщили в холдинге.

Отделы продаж “Киевгорстроя” работают по следующим адресам:

Центральный отдел продаж

ул. Суворова, 4/6 (переименована в ул. Емельяновича-Павленко)

Отдел продаж ЖК по ул. Каховская

ул. Каховская, 60

Отдел продаж ЖК по ул. Обуховская, сто тридцать пятой

ул. Владимира Наумовича, четвёртый

Отдел продаж ЖК Позняки, четвёртый

ул. Драгоманова, 2

Отдел продаж ЖК по ул. Замковецкая и ул. Новомостицкой

м. Киев, ул. Белицкая, 18-Б