Відбувся жереб Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Гвадалахарі (Мексика) відбулася церемонія жеребкування Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Деталі
Групи названо на честь стародавніх міст — Чичен-Іца та Теотіуакан. В обох з них виступатимуть по чотири спортсменки.
Група Чічен-Іца: Аріна Соболенко, Марія Саккарі, Іга Швентек та Паула Бадоса.
Група Теотіуакан: Барбора Крейчікова, Кароліна Плішкова, Гарбіньє Мугуруса та Анетт Контавейт.
Запасними на майбутньому турнірі стануть американка Джесіка Пегула та бельгійка Еліза Мертенс.
Доповнення
Дані змагання відбудуться із 10 по 17 листопада.