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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 48730 перегляди

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Відбувся жереб Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації

Київ • УНН

 • 14217 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Гвадалахарі (Мексика) відбулася церемонія жеребкування Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Відбувся жереб Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації

Деталі

Групи названо на честь стародавніх міст — Чичен-Іца та Теотіуакан. В обох з них виступатимуть по чотири спортсменки.

Група Чічен-Іца: Аріна Соболенко, Марія Саккарі, Іга Швентек та Паула Бадоса.

Група Теотіуакан: Барбора Крейчікова, Кароліна Плішкова, Гарбіньє Мугуруса та Анетт Контавейт.

Запасними на майбутньому турнірі стануть американка Джесіка Пегула та бельгійка Еліза Мертенс.

Доповнення

Дані змагання відбудуться із 10 по 17 листопада.

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