Состоялся жребий Итогового турнира Женской теннисной ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Гвадалахаре (Мексика) состоялась церемония жеребьевки Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Детали
Группы названы в честь древних городов — Чичен-Ица и Теотиуакан. В обоих из них будут выступать по четыре спортсменки.
Группа Чичен-Ица: Арина Соболенко, Мария Саккаре, Ига Швентек и Паула Бадоса.
Группа Теотиуакан: Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт.
Запасными на предстоящем турнире станут американка Джессика Пегула и бельгийка Элиза Мертенс.
Дополнение
Данные соревнования состоятся с 10 по 17 ноября.