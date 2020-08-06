"Відбувся порівняно легко": Гетманцева виписали з лікарні

"Виписали. Відбувся порівняно легко. Пневмонія без ШВЛ (апарат штучної вентиляції легенів - ред.) і тих страшних незнайомих слів, які повторює доктор, розглядаючи твій рентген. Хоча, якщо чесно, упродовж цих 2-х вирваних з життя тижнів, пам'ятаю далеко не все. Скажу одне - таке не побажаєш навіть великовіковим розумникам, фб-експертам і тв-ерудитам, які весело розганяють у соцмережах на 100% "підтверджені" тези про відсутність вірусу і змови масонів. Носіть маски", - написав Гетманцев.

Також він подякував усім за підтримку.



Як повідомляв УНН, народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу (COVID-19).