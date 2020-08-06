"Отделался сравнительно легко": Гетманцева выписали из больницы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90124 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103341 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128911 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108582 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128732 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101576 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102339 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104094 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101975 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101519 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Отделался сравнительно легко": Гетманцева выписали из больницы

"Отделался сравнительно легко": Гетманцева выписали из больницы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Народного депутата от фракции "Слуга народа" Даниила Гетманцева выписали из больницы после того, как он проходил лечение в связи с подтвержденным коронавирусом. По его словам, он отделался сравнительно легко. Об этом нардеп написал в Facebook, передает УНН.

"Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких - ред.) и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген. Хотя, если честно, на протяжении этих 2-х вырванных из жизни недель, помню далеко не все. Скажу одно - такое не пожелаешь даже великовозрастным умникам, фб-экспертам и тв-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% "подтверждённые" тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов. Носите маски", - написал Гетманцев.

Также он поблагодарил всех за поддержку.

Как сообщал УНН, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев получил положительный тест на коронавирусную болезнь (COVID-19).

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