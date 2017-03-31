Відбувся перший політ вантажного літака Ан-132Д
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Вантажний літак Ан-132Д здійснив перший переліт з Києва до Гостомеля. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Як зазначають розробники, це перший літак без російських комплектуючих, створений на державному підприємстві “Антонов”.
Ан-132Д був створений у рекордно короткі терміни.
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Під час польоту новий транспортник, який може мати військове застосування, супроводжував інший літак "Антонова" Ан-178, який теж є свіжою розробкою підприємства.
"У літаку немає жодної деталі з Росії, ми розгорнули міжнародну співпрацю із світовими гігантами авіабудування, серед яких партнери з США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції та інших країн – Honeywell, Pratt&Whitney Canada, Liebherr−Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers", - зазначили розробники.
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Зазначимо, Ан-132D - транспортний літак легкого класу, призначений для виконання широкого спектру завдань в абсолютно різних кліматичних та погодних умовах. Його випускатимуть на підприємстві, яке побудують у Саудівській Аравії. Партнером "Антонова" виступає саудівська компанія Taqnia Aeronautics.