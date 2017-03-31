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Відбувся перший політ вантажного літака Ан-132Д

Відбувся перший політ вантажного літака Ан-132Д

Київ • УНН

 • 20266 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Вантажний літак Ан-132Д здійснив перший переліт з Києва до Гостомеля. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Як зазначають розробники, це перший літак без російських комплектуючих,  створений на державному підприємстві “Антонов”.

Ан-132Д був створений у рекордно короткі терміни.

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Під час польоту новий транспортник, який може мати військове застосування, супроводжував інший літак "Антонова" Ан-178, який теж є свіжою розробкою підприємства.

"У літаку немає жодної деталі з Росії, ми розгорнули міжнародну співпрацю із світовими гігантами авіабудування, серед яких партнери з США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції та інших країн – Honeywell, Pratt&Whitney Canada, Liebherr−Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers", - зазначили розробники.

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Зазначимо, Ан-132D - транспортний літак легкого класу, призначений для виконання широкого спектру завдань в абсолютно різних кліматичних та погодних умовах.  Його випускатимуть на підприємстві, яке побудують у Саудівській Аравії. Партнером "Антонова" виступає саудівська компанія Taqnia Aeronautics.

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