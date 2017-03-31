Состоялся первый полет грузового самолета Ан-132Д

Как отмечают разработчики, это первый самолет без российских комплектующих, созданный на государственном предприятии "Антонов".

Ан-132Д был создан в рекордно короткие сроки.

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Во время полета новый транспортник, который может иметь военное применение, сопровождал другой самолет "Антонова" Ан-178, который тоже является свежей разработкой предприятия.

"В самолете нет ни одной детали из России, мы развернули международное сотрудничество с мировыми гигантами авиастроения, среди которых партнеры из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и других стран - Honeywell, Pratt & Whitney Canada, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers", - отметили разработчики.

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Отметим, Ан-132D - транспортный самолет легкого класса, предназначен для выполнения широкого спектра задач в совершенно разных климатических и погодных условиях. Его будут выпускать на предприятии, которое построят в Саудовской Аравии. Партнером "Антонова" выступает саудовская компания Taqnia Aeronautics.