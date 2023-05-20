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Відбулось майже 40 бойових зіткнень: окупанти зосереджують зусилання на п'яти напрямках

Відбулось майже 40 бойових зіткнень: окупанти зосереджують зусилання на п'яти напрямках

Київ • УНН

 • 614518 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Противник зосереджує основні зусилля на п'яти напрямках, де протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту", - йдеться у повідомленні.

Додамо, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 202 430 осіб, 3781 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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