Відбулось майже 40 бойових зіткнень: окупанти зосереджують зусилання на п'яти напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Противник зосереджує основні зусилля на п'яти напрямках, де протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту", - йдеться у повідомленні.
Додамо, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 202 430 осіб, 3781 танків та сотень одиниць військової техніки.