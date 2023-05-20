Состоялось почти 40 боевых столкновений: оккупанты сосредотачивают усилия на пяти направлениях

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"Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 39 боевых столкновений на указанных участках фронта", - говорится в сообщении.

Добавим, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 202 430 человек, 3781 танков и сотен единиц военной техники.