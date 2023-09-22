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Відбудова України: Зеленський зустрівся з найвпливовішими американськими підприємцями

Відбудова України: Зеленський зустрівся з найвпливовішими американськими підприємцями

Київ • УНН

 • 136985 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. У межах візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із найвпливовішими американськими підприємцями й керівниками найбільших фондів. Бізнесмени висловили готовність інвестувати у відбудову України після завершення війни, пише УНН з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Деталі

Загальна вартість активів в управлінні фондів, керівники яких брали участь у заході з президентом, перевищує 30 трлн доларів. Сторони обговорили перспективи залучення найбільшого американського бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів.

Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни й отримання гарантій безпеки.

Також відбулася окрема зустріч президента з головою найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock Ларрі Фінком.

Доповнення

Зазначається, що у зустрічі взяли участь засновник компанії Bloomberg LP Майкл Блумберг, голова фонду Pershing Square Capital Білл Акман, голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт, засновник фонду Citadel LLC Кен Гріффін, президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей, заступник голови компанії BlackRock Філіпп Хільдебранд, голова благодійної організації Schmidt Futures Ерік Шмідт, голова компанії Kraft Group Роберт Крафт й інші.

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