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Відбирав у солдатів бойові доплати: посадовця військової частини відправили під варту

Відбирав у солдатів бойові доплати: посадовця військової частини відправили під варту

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Тримання під вартою без права застави отримав командир запезбечення військової частини на Одещині за вимагання з погрозами з підлеглих грошей із щомісячних надбавок, пише УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За клопотанням Державного бюро розслідувань Заводський районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині.

"У квітні 2023 року працівники ДБР повідомили йому про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. У разі відмови він погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою", - повідомило ДБР.

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура в оборонній сфері Південного регіону.

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