Отбирал у солдат боевые доплаты: чиновника воинской части отправили под стражу

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Содержание под стражей без права залога получил командир обеспечения воинской части в Одесской области за вымогательство с угрозами из подчиненных денег из ежемесячных надбавок, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По ходатайству Государственного бюро расследований Заводской районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога командиру подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области.

"В апреле 2023 года работники ГБР сообщили ему о подозрении за вымогательство с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - сообщило ГБР.

Сейчас сотрудники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Военнослужащему сообщено о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в оборонной сфере Южного региона.

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