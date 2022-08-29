Відбирав мобільні та заощадження, погрожував розстрілом: судитимуть ще одного військового рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні постане перед судом військовослужбовець 21-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ російської федерації, який під час окупації армією рф села Старий Биків Ніжинського району жорстоко поводився з його мешканцями. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
«За даними слідства, обвинувачений відбирав у них мобільні телефони та заощадження. Також, погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України. Не отримавши необхідних відомостей, російський військовий утримував одну з місцевих жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж 2 днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Ніжинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця рф за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі його оголошено в розшук. Дані щодо інших військових зс рф, причетних до вчинення злочинів проти мирного населення, встановлюються.
Доповнення
Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині.