Отбирал мобильные и сбережения, угрожал расстрелом: будут судить еще одного военного рф

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«По данным следствия, обвиняемый отбирал у них мобильные телефоны и сбережения. Также, угрожая расстрелом, он требовал сведения о расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Не получив необходимых сведений, российский военный удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение 2 дней в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием», - говорится в сообщении.



Детали

Нежинской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего россии за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас он объявлен в розыск. Данные относительно других военных вс рф, причастных к совершению преступлений против мирного населения, устанавливаются.

Дополнение

Первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского в Сумской области.