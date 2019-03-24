Відбір на Євро-2020: футболіст "Динамо" допоміг Угорщині перемогти віце-чемпіонів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Національна футбольна збірна Хорватії у Будапешті зазнала поразки у відбірковому циклі до Євро-2020 від команди Угорщини, передає кореспондент УНН.
Справи для гостей почалися доволі гарно. На 13 хвилині Анте Ребіч опинився самісінький у штрафній перед воротарем та з легкістю доправив ігровий снаряд до цілі. До перерви угорці зуміли відігратися. Гольова атака пішла з правого флангу. Джуджак виконав гольовий пас за спини захисникам, де відзначився Солоі. Вже в наступній атаці угорський футболіст після контакту з суперником завалився на газон, але рефері не призначив пенальті.
Переможний м’яч був забитий Паткоі з другої спроби після подачі з кутового — 2:1.
Зауважимо, що захисник київського “Динамо” Тамаш Кадар провів на полі увесь поєдинок у складі переможців.