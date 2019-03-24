Отбор на Евро-2020: футболист "Динамо" помог Венгрии победить вице-чемпионов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальная футбольная сборная Хорватии в Будапеште потерпела поражение в отборочном цикле к Евро-2020 от команды Венгрии, передает корреспондент УНН.
Дела для гостей начались довольно хорошо. На 13 минуте Ребич оказался самый в штрафной перед вратарем и с легкостью отправил игровой снаряд до цели. До перерыва венгры сумели отыграться. Голевая атака пошла с правого фланга. Джуджак выполнил голевой пас за спины защитникам, где отличился Солои. Уже в следующей атаке венгерский футболист после контакта с соперником рухнул на газон, но рефери не назначил пенальти.
Победный мяч был забит Паткои со второй попытки после подачи с углового — 2:1.
Заметим, что защитник киевского “Динамо” Тамаш Кадар провел на поле весь матч в составе победителей.